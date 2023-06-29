女星大牙（周宜霈）昨（27日）在臉書發文指控，於2012年遭到黑人（陳建州）闖入房間求歡，不僅從背後強抱，甚至被撲倒在床企圖侵犯，而陳建州也透過律師發出聲明否認，強調女方指控毫無根據。然而，就有網友挖出過往的節目片段，當時陳建州曾爆料范瑋琪不喜歡舌吻；而范瑋琪受訪時也坦承2人「沒有激情」。

大牙27日發千字文痛訴，遭到陳建州性騷擾，不但強抱她還多次要求發生性關係，她屢次拒絕後，對方竟勸誘「妳又沒試過，試過了搞不好妳會喜歡！」、「那我們快一點」，甚至脫口與范瑋琪的房中秘事，「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓她當下快嚇瘋，所幸她再三推託才擺脫狼爪。

醜聞爆發後，有網友挖出《康熙來了》節目片段，當時夫妻倆談及婚姻生活時，陳建州爆料對方不喜歡舌吻，而范瑋琪也直呼「不喜歡唾液交換的感覺。」

事實上，范瑋琪多年前受訪時曾提及，與陳建州鮮少有激情互動，感情已經昇華成家人，更向老公道歉，「我覺得我虧欠他的！」言下之意似乎暗指無法滿足另一半的生理需求。

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