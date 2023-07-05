Anthony Edwards doesn’t want women hitting him up now that he signed a max contract 😂 pic.twitter.com/wXU6uUWgE6 — NBACentral (@TheNBACentral) July 4, 2023

灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）簽了5年上看2.6億美元的頂薪合約（保障2.07億美元），他在IG自豪地宣示，他絕不會發財了就四處偷腥。影片中愛德華茲拍了自己的女友說道：「她是唯一的。」很快被媒體聯想到另一位選秀狀元：鵜鶘前鋒錫安威廉森（Zion Williamson）。

錫安威廉森去年與鵜鶘簽了頂薪續約5年最多2.31億美元（保障1.93億美元），但是合約裡有許多條件，包括他的體重和體脂肪率不可以超標，否則就拿不到全額。他的「安全體重」大約是275磅（124.7公斤）。然而威廉森養傷期間桃色風波不斷，宣布女友懷孕的喜訊之後，接連有3位女子出面聲稱與威廉森有染。

OnlyFans model Moriah Mills was reportedly offered $1,000,000 for sex tape with NBA star Zion Williamson pic.twitter.com/Y0BTxqQ3db — Daily Loud (@DailyLoud) July 4, 2023

威廉森同梯的榜眼莫蘭特（Ja Morant）也是麻煩人物，莫蘭特因為兩度在直播鏡頭持槍（一次是玩具槍）遭到聯盟禁賽25場。勞資協議加入了例行賽上陣65場的門檻，所以被罰25場的莫蘭特將擠不進聯盟年度隊伍。

美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，愛德華茲在合約裡同意加入一個「Don't Follow the Wave」的志業，來幫助那些資源缺乏的孩子們更接近自己的夢想。愛德華茲說：「我要盡己所能幫助年輕人走上正確的道路。」愛德華茲的母親與祖母都罹癌去世，所以他捐出部份薪資給非洲裔乳癌協會。