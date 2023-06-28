勇士衛冕總冠軍失敗，下賽季如何維持競爭力，有賴新總管小鄧里維（Mike Dunleavy Jr.）的運籌帷幄，不過根據《ESPN》報導，勇士3D悍將迪文森佐（Dante DiVincenzo）決定跳出下賽季470萬美元合約，將進入今夏自由市場，勇士恐怕難以留住他。

在NCAA完整休練4年，迪文森佐進入聯盟後成為即戰力，生涯第3年場均得分首度衝破雙位數，最後也隨著公鹿奪下總冠軍，不過當年季後賽迪文森佐因為韌帶撕裂報銷，原本可望到手的千萬合約最終不了了之，上季迪文森佐則是以2年922萬美元加盟勇士，包含第2年的球員選擇權，代表迪文森佐還未放棄爭取更高的合約。

來到關注度高的灣區軍團，迪文森佐重回巔峰狀態，39.7%的三分命中率創下個人單季新高，加上本就相當出色的防守水準，成為勇士不可或缺的板凳戰力，根據過往消息，迪文森佐因為沒有鳥權，勇士計劃提供最高起薪540萬美元的合約，但以迪文森佐的表現來看，這合約明顯低於市場價碼。

畢竟勇士才剛完成驚天交易，將大合約即將生效的普爾（Jordan Poole）送走，暫時釋放薪資壓力，而且勇士還計劃和「追夢」卓雷蒙格林（Draymond Green）再續前緣，繼續維持以三巨頭為主的陣容，勇士無法拿出高薪給打出身價的迪文森佐也是意料之中。