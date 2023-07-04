「黑人」陳建州和「范范」范瑋琪結婚多年，育有一對雙胞胎兒子「飛飛」、「翔翔」，夫妻倆更替兒子聘請保母小亨堡，協助照料他們的生活起居，而小亨堡因為常被黑人惡整，逗趣互動讓她爆紅，成為另類網路紅人，近日黑人捲入性騷風波，也讓不少人憶起這個「明星保母」，而小亨堡近況也曝光了。

小亨堡擔任「飛飛」、「翔翔」保母多年，和黑人一家感情深厚宛如家人，早已超過主雇關係，甚至還將黑人雙胞胎兒子的名字「刺在自己手臂上」，不過2018年小亨堡在合約到期後，至相關單位廢止合約，結束保母工作，但雙方仍保持聯繫，去年小亨堡生日，黑人更送她一雙價值15萬的限量鞋王。

小亨堡近況曝光。（圖／取自小亨堡臉書）

從小亨堡的社群看來，雖然更新頻率不高，但因為暑假的到來，她也和其他老師開辦暑期科學夏令營，主打小班制及高標準飲食，一個梯次5天，一人要價1萬6千元，依舊從事和小孩教育、照護相關的工作。

小亨堡在擔任「飛飛」、「翔翔」保母時，經常被老闆黑人惡整，讓她成為另類網紅，臉書擁有19萬粉絲追蹤，不過近來黑人深陷性騷風波，也讓大家好奇她的反應。

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