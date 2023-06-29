取款車手隨身攜帶多家假投顧公司員工證。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

取款車手隨身攜帶投資契約書。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名82歲林姓老翁，4月在網路上看到投資公司廣告並加入LINE群組，對群組內投資老師的話術深信不疑，分別在6月上旬兩度交付20萬及104萬進行投資，當然也是遇到詐騙。

歹徒食髓知味，再次遊說林翁增資50萬元，日前林翁家人發現他的手機有多筆假投資飆股訊息，察覺他可能遭詐，立即前往福德街派出所報案。

警方獲報後組成專案小組，與家屬商議後決定將計就計，由家屬持續與詐騙集團聯繫，敲定面交地點及時間，再由警方於取款地點預先埋伏，待車手前來取款時，將其一舉成擒。

雙方日前約定在忠孝東路超商交付50萬元，一名西裝筆挺的「投資專員」果真如期前來收款，在「投資專員」表明身分收取款項後，一旁埋伏的員警一擁而上，除當場逮捕23歲沈姓詐騙車手，還一併查獲在超商對面負責把風、盯哨的26歲陳姓男子，當場查扣行動電話、偽造工作證、公司印章及取款收據等證物，全案詢後，依詐欺罪嫌移送法辦。

信義分局指出，任何投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬投資必定伴隨著高風險，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大廣告，即為假投資真詐財的警訊，因此，小心求證仍為防止詐騙的不二法門，民眾如有任何疑問，可隨時撥打165反詐騙專線或110諮詢，切勿隨意交付財物，避免落入詐騙陷阱。