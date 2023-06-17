特斯拉股價16日收盤大漲1.8％，報260.54美元。今年迄今股價狂飆逾110％，市值來到8,110億美元。

馬斯克在巴黎舉行的VivaTech創新大會表示，特斯拉已經接近實現全自駕汽車，自動駕駛是特斯拉市值的主要推手。

馬斯克指出，特斯拉的市值取決於公司是否能實現自駕技術。「特斯拉的價值主要來自自動駕駛。若是觀察特斯拉的汽車總產量，今年將近200萬輛，但仍只占整體汽車產量的2％。」

特斯拉表示，全自駕軟體並不是讓汽車自動行駛，仍需要駕駛的監督。一同出席該論壇的法國精品巨擘LVMH集團執行長阿諾特（Bernard Arnault）的長子安東尼（Antoine Arnault），打趣特斯拉逾8,000億美元市值令LVMH集團相形見絀，馬斯克於是做出上述回應。

LVMH股價16日收盤大漲2.95％，報868.6歐元，市值達4,227億歐元。

馬斯克在16日上午與法國總統馬克宏會面，法國官員期望說服馬斯克在法國打造下一座歐洲超級工廠。