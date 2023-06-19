大陸國家主席習近平19日下午在北京會見美國國務卿布林肯時表示，世界需要總體穩定的中美關係，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。他更強調，大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身問題和世界面臨的挑戰。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益，並請布林肯轉達對美國總統拜登的問候。

布林肯也轉達拜登對習近平問候，並表示拜登相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程，遵守拜登作出的承諾，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持台灣獨立、無意與中國發生衝突，期待同中方展開高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。

此次會見也有稍早與布林肯見面的中共中央外事辦主任王毅與外長秦剛參加。習近平強調，世界在發展，時代在變化。世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中國人民和美國人民一樣，都是自尊自信自強的人民，都擁有追求美好生活的權利，兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。

習近平指出，大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，更不能剝奪對方正當發展權利。

他表示，當前國際社會普遍對中美關係現狀感到擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處、友好合作。兩國應該本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，為全球和平與發展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩定性、確定性、建設性。

習近平指出，中方始終希望中美關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。希望美方採取理性務實態度，與中方相向而行，共同努力，堅持與拜登在峇里會晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。