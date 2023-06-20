俄烏戰爭已持續超過一年，雙方陷入持久戰的僵局，外媒每日電訊報專欄作家林恩（Matthew Lynn）撰文示警，俄羅斯已失去歐洲的石油和天然氣市場，同時也未能挽救其經濟表現，近期開始沒收外國資產，以及對國內的企業大幅增稅，他直指俄羅斯將成為一個被遺棄的貧窮國家，唯一的生存方式是被盟友大陸經濟剝削。

林恩表示，俄烏戰爭使俄軍前線傷亡慘重，還因此失去歐洲能源市場，值得關注的是，俄羅斯政府最近簽署一項秘密命令，其允許官員以低價沒收西方公司的資產，並考慮將部分企業完全「國有化」，他分析之後沒有人會想在這個國家投資。

林恩提到，戰後留在俄羅斯的其餘歐美公司，例如煙草製造商Philip Morris、聯合利華或釀酒商海尼根，這些公司可能很快就會受到巨大衝擊，他們的資產可能很容易被這個國家控制。

林恩強調，現在是嘗試與俄羅斯做生意的最糟糕時機，但該國政府可能認為這是明智之舉，這將是為戰爭提供資金的唯一選擇，但恐導致長期問題，首先是缺乏外國投資，即使在戰爭結束後，俄羅斯也無法調動重建自身所需的資金或專業知識。

林恩說，目前來看，俄羅斯注定要成為一個貧窮、腐敗的國家，唯一的生存方式是作為大陸的採礦基地。他認為俄羅斯恐被大陸經濟剝削，雖然大陸會是俄羅斯原料大買家，但北京不會出好價格購買。

另根據金融時報報導，受俄烏戰爭影響，俄羅斯第1季赤字逼近2.4兆盧布（約新台幣8800億元），在預算吃緊情況下，俄羅斯財政部週二通過一項法案草案，計劃對2021年以來年利潤超過10億盧布的大企業公司課徵暴利稅。