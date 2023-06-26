大陸外交部副部長馬朝旭25日與俄羅斯副外長魯登科在北京舉行磋商。雙方一致認為，上海合作組織在維護地區安全穩定、促進各國共同發展方面發揮著重要作用。雙方將進一步加強團結協作，推動上合組織持續健康順利發展。同時，雙方還就俄烏戰爭等共同關心的國際和地區問題交換意見。

據大陸外交部網站消息，馬朝旭表示，在大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁戰略引領下，中俄政治互信不斷加深，務實合作持續增強。他強調，在複雜嚴峻國際形勢下，要以兩國元首重要共識為引領，及時溝通對表，確保兩國關係行穩致遠，維護好雙方共同利益。

魯登科則表示，當前，俄中關係處於歷史最好時期，兩國高層交往和各領域合作保持積極發展勢頭。俄方願與中方繼續共同努力，推動兩國互利合作取得更多成果。

時值俄羅斯傭兵集團瓦格納兵變之際，大陸國務委員兼外長秦剛也在同日會見魯登科，雙方就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見，但並未針對相關細節提供具體內容；中國外交部則發布聲明，表示支持俄羅斯維持國家穩定。