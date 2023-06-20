香港明報報導，恒生指數成分股中，15檔上漲，60檔下跌，5檔持平。中電上漲7.85％，收報61.8港幣，是漲幅最大的成分股。藥明生物收跌17.02％，收報38.75港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成份股4檔漲，26檔下跌。漲幅最大的是金山軟件，收報34.35港幣，上漲1.03％。跌幅最大的是明源雲，收報4.03港幣，下跌8.2％。
恒生指數20日收跌305點，跌幅為1.54％，收報19,607點，大盤成交金額944億港幣，日減8.3％，是6月14日931.28億港幣成交後最少。國企指數收跌121點，跌幅為1.79％，收報6,654點。恒生科技指數收報4,075點，下跌2.47％。
香港明報報導，恒生指數成分股中，15檔上漲，60檔下跌，5檔持平。中電上漲7.85％，收報61.8港幣，是漲幅最大的成分股。藥明生物收跌17.02％，收報38.75港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成份股4檔漲，26檔下跌。漲幅最大的是金山軟件，收報34.35港幣，上漲1.03％。跌幅最大的是明源雲，收報4.03港幣，下跌8.2％。
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