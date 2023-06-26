亞系外資表示，世芯-KY是台灣領先的ASIC(客製化晶片)設計服務公司，專注於人工智能(AI)和高效運算(HPC)。世芯-KY目前正在獲得先前2021年因為天津飛騰事件所失去的市佔率，世芯-KY更挾其在大陸的豐富設計經驗，持續擴大歐洲、美國客戶，世芯-KY目前美國最大的客戶是美國雲端巨頭亞馬遜網絡服務(AWS)。

亞系外資表示，世芯-KY在2021年大陸市場占比營收約71%，但2022年該比例下降至27%。世芯-KY挾AI/HPC ASIC浪潮，2022年有82%營收來自AI、HPC相關，隨著大型科技公司開始使用更高效的ASIC技術在數據中心，相信2023年世芯-KY來自AI/HPC的營收貢獻將繼續上升。預測世芯-KY今年AWS Inferentia項目的營收將年增長207%，世芯-KY現在也正在爭取AWS的下一代晶片項目，相信世芯-KY有很好的成功機會。不僅如此，世芯-KY還正在與Meta合作，也開始和微軟、Google接觸。

亞系外資也點出，汽車ASIC是世芯-KY下一個增長動力，預計汽車HPC將成為世芯-KY的另一個增長動力，目前已獲得多個來自美國、大陸、歐洲的電動汽車製造商訂單，預計世芯-KY汽車ASIC業務將於2023年開始貢獻NRE營收，並且可能會在2024年實現量產，預計這項業務將貢獻額外營收1.5~2億美元，即2025年營收的10~15%。

亞系外資最後表示，預測世芯-KY在2022~2025年營收複合年增長率為40%，淨利潤複合年增長率為42%，故維持目標價2220元、評等買進。