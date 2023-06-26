街口投信指出，雖然市場擔憂FED持續升息可能會引發經濟衰退，並導致市場對於基本金屬需求的下降。不過，由於中國為了刺激內需，因此上周針對電動汽車和其他綠色汽車公布了人民幣5,200億元（約723億美元）的稅收減免計劃，以推動汽車銷售的增長。

此外，億萬富翁礦業投資者羅伯特·弗里德蘭表示，中國在礦物加工、精煉大部分鎳、銅、鈷和其他對經濟增長和綠色能源技術至關重要的資源領域占據主導地位，因此，美國政府必須將銅作為關鍵材料。

另外，印尼礦業部長上周五表示，印尼政府正在推動新的銅冶煉廠的開發，並將於6月起禁止出口銅和鋁土礦等原礦，以吸引金屬加工業的投資並基本金屬產品的出口價值。而新的冶煉廠將位於東爪哇省，年產能將高達170萬噸銅精礦，而安曼位於西努沙登加拉的冶煉廠的投入能力也將達到90萬噸。

再加上近期智利中部和南部部分地區正遭受大雨襲擊，導致學校和道路封閉，甚至迫使智利國營銅業公司停止部分採礦作業。該公司表示，安迪納礦場的工作目前已暫停，而El Teniente的地下礦井仍在繼續運營，但已經先行停止了礦坑的運營，因此，街口投信認為，短線上來看，銅價應該有所支撐。