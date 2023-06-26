海運業者表現較佳，一度上漲2.5%，像是商船三井大漲2.59%、日本郵船大漲2.24%，以及川崎汽船更是飆升4.19%。豐田汽車23日跌至6月13日以來最低後，股價反彈0.98%。大幅下修2.7%的尼康狂漲3.65%，一度也創4年多新高。

不過，電力以及天然氣跌幅較大，在23日曾漲至近4年新高後，一度走跌約1.23%。其中，東京電力公司暴跌4.63%較大。

技術面來看，目前日經指數14日RSI（相對強弱指數）約在60，低於大多數認為出現超買的70。RSI位於0至100之間，指數愈高表市場愈熱，愈低則愈冷，通常也被稱為反指標，因為愈熱可能會下跌，反之亦然。

日本財務省（MOF）於26日表示，日圓匯價若震幅過大將不會袖手旁觀。同時也示警，近期日圓上下波動貌似較大。當被問及是否會進場干預日圓走勢，日本政府也回答，不會排除任何可能的選項。