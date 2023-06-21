亞系外資表示，相信世芯-KY是唯一一家真正的、在亞洲上市的人工智能公司，相關營收佔比達60%今年初至今股價上漲134%，漲幅遠大於台股加權指數上漲22%，惟現階段認為世芯-KY股價仍合理，只是，儘管仍然看好世芯-KY的增長，但必須承認其高客戶集中恐導致股價波動。

亞系外資表示，儘管對世芯-KY來說，目前設計工程師的所在地點仍然是一個問題，但相信世芯-KY後續將能夠成功實現這駐點的多元化(大陸市場之外)，將可降低潛在的地緣風險。

亞系外資表示，對世芯-KY的長期積極看法並沒有停止，其在先進製程上持續加入新客戶。但2023年因為利潤率較低的ASIC(客製化晶片)營收比重較多，故預測毛利率將降到25.6%。此外，也不需要太關心美中貿易爭端的衝擊，因為世芯-KY的大陸市場收入已經下降到總銷售額的20%以下。維持1774元目標價、評等中立。