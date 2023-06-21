遠百（2903）21日股東會，通過每股配發現金股利1.1元。遠百董事長徐旭東樂觀看待景氣，並指台灣人儲蓄率高，零售產業低迷的時候，也有支撐動能；此外，對於近期SOGO聯名卡風波，是否未來由遠東銀行統籌集團的聯名卡，徐旭東強調「不會走得這麼絕」！會多元方向。

徐旭東表示，全球景氣的確不好，但還沒有感覺到真正的低迷，近期國際觀光客來台也多、業績也好；遠百2022年營收達570億元，創歷史新高，對於接下來布局，徐旭東表示，全台最老百貨遠百寶慶店將於今年7月結束營業，並在8月正式啟動改建，預計年後重新營運，而台北市量體最大購物中心SOGO CITY第一期也將於今年底首波營運，2025年第一季全面營運，屆時業績可突破100億元，重慶遠東城也在明年Q2開幕。

徐旭東表示，寶慶店是遠百旗下年代最早的百貨，更是台灣第一個真正的百貨，很多人到寶慶店時是人生第一次逛百貨公司，會有很多懷念，但受限格局，還是決定徹底改建，加入影城以及更多現代化元素，有信心以新面貌營運後表現會很不錯。

寶慶店有三條捷運路線交會，遠百總經理徐雪芳也說，過去民眾出捷運站就往西邊走，希望接下來大家可以駐足寶慶店，讓寶慶店成為西區新地標。

對於這三年台灣量販市場併購風，超市龍頭全聯買下大潤發，超商龍頭統一併購家樂福，而量販市佔率第三的愛買是否有新布局，徐雪芳則說，近期既有店會逐漸轉型為更多元化、符合社區居民全家大小的新型態店，轉型成功之後，就可以大規模展店，併購其他業者也不是不可能，徐旭東也表示，一旦轉型當然會加速展店50—100家。