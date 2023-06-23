昨（22）日晚間20時許，新北市中和區興南路一段上，發生一起行車糾紛，警方獲報到場，雙方因行車糾紛進而引發肢體衝突，並於事後互相提起傷害告訴，全案依規定受理並移請新北地檢偵辦。

警方調查，32歲曾男不滿遭45歲曾男按喇叭，遂發生口角糾紛，進而引發肢體衝突，持安全帽互相丟擲。員警趕赴現場時，雙方已無衝突，惟雙方頭部及手部均有擦挫傷，遂由警方陪同前往醫院就醫。

警方表示，雙方於治療後至派出所提出傷害告訴，警方依規定受理，並移請新北地檢偵辦。