昨（22）日晚間20時許，新北市中和區興南路一段上，發生一起行車糾紛，警方獲報到場，雙方因行車糾紛進而引發肢體衝突，並於事後互相提起傷害告訴，全案依規定受理並移請新北地檢偵辦。
警方調查，32歲曾男不滿遭45歲曾男按喇叭，遂發生口角糾紛，進而引發肢體衝突，持安全帽互相丟擲。員警趕赴現場時，雙方已無衝突，惟雙方頭部及手部均有擦挫傷，遂由警方陪同前往醫院就醫。
警方表示，雙方於治療後至派出所提出傷害告訴，警方依規定受理，並移請新北地檢偵辦。
昨（22）日晚間20時許，新北市中和區興南路一段上，發生一起行車糾紛，警方獲報到場，雙方因行車糾紛進而引發肢體衝突，並於事後互相提起傷害告訴，全案依規定受理並移請新北地檢偵辦。
警方調查，32歲曾男不滿遭45歲曾男按喇叭，遂發生口角糾紛，進而引發肢體衝突，持安全帽互相丟擲。員警趕赴現場時，雙方已無衝突，惟雙方頭部及手部均有擦挫傷，遂由警方陪同前往醫院就醫。
警方表示，雙方於治療後至派出所提出傷害告訴，警方依規定受理，並移請新北地檢偵辦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。