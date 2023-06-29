中央銀行6月15日無預警宣布打房以來的第5波信用管制，再加上《平均地權條例》子法修法7月1日實施後將禁止預售屋轉售，引發諸多爭議，大台中不動產公會29日舉辦第12屆第2次會員大會，產業界認為政府政策變來變去，造成民眾與業者諸多糾紛，讓百姓不知何去何從，會員提案將聘請律師對中央提告。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄說，近1年半是國家不動產政策最黑暗的時期，央行為所欲為，6月15日宣布第5波信用管制，限制六都及新竹縣市民眾購買第二戶房屋，貸款金額從原本的8成限縮至7成，將導致日前購買預售屋、最近正在辦理貸款的2外民眾馬上面臨資金問題。

台灣省不動產開發公會聯合會副理事長吳國寶指出，央行突然宣布降低貸款額度，讓許多已經與客戶簽訂定型契約的業者不知如何處置？將下來將衍生許多糾紛，呼籲政府應該訂下落日條款，不要成為買方與賣方間最大糾紛的製造者。

大高雄不動產開發公會理事長洪光佐抨擊，政府根本是扛著公平正義的大旗，做著禍國殃民的事情。台灣省不動產開發公會聯合會理事長黃啟倫則直指，目前糾紛雖尚未被揭露，但已經形成茶壺內的風暴，未來一定會炸鍋。

而針對《平均地權條例》子法修法，禁止預售屋轉售的問題，吳國寶說，政府打房方向根本不對，禁止預售屋轉售的規範應該要溯及既往，才能達到真正目的。黃啟倫則說，溯及既往才可以真正打擊到房市投機客，且政策應該要有配套措施。

「難道我們的官員都是晉惠帝嗎？」大台中不動產公會理事長王至亮說，政府完全沒照顧到建築業生存權，且中央官員制定政策未與產業界溝通，根本閉門造車，許多政策都是今天討論、明天實施，該讓民眾何去何從？違反憲法信賴保護原則，公會會員今天提出緊急臨時提案，將聘請律師對中央提告。