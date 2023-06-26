根據法國提供的PEGASE 2023 海外任務訊息，法國將厽與印度-太平洋地區的演習，派出大約 20架軍機的龐大機隊，包括10架飆風戰機、5架A330MRTT加油機，與4架A400運輸機，這是法國空軍有史以來，最遠的海外部署。

據法國公布的行程，6月25日機隊離開法國後，會先前往阿拉伯聯合大公國的阿爾達夫拉空軍基地(Al Dhafra Air Base)，在當地技術停留，也就是最後的整補。之後將拆分成兩個支隊，分別飛往馬來西亞和新加坡，停留到6月28日後離開，前往美國屬地關島，以及帛琉，主要是參加美國主導的太平洋演習，時間是7月2~ 21日。

法國空軍的行程圖。(圖/法國空軍)

這趟「遠征」需要空中加油與後勤整補，因此空巴A330MRTT加油機與A400M運輸機也很重要，他們的休息點是法屬新喀裡多尼亞與法屬波利尼西亞，這算是法國所剩不多的海外領地。

完成太平洋演習後，7月24日起，法國戰機將轉飛往韓國、日本。消息沒有提到來到韓國與日本的飆風戰機是否還有什麼聯合演習。然後在返航時途經印尼，隨後經過中東的卡達、吉布提，再回到法國。