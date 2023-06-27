敬鵬今天舉行股東會，敬鵬以生產汽車板為主，2022年初，俄烏戰爭爆發，導致部份區域汽車零組件供應中斷，且原物料和能源成本大幅揚升，全球汽車供應鏈生產斷斷續續，直接影響敬鵬的業績，2022年合併營業收入為176.14億元，年減3.32%，由於美元兌新台幣及人民幣大幅升值，毛利率因而改善，營業淨利為2.72億元，順利轉虧為盈，稅後盈餘為4.96億元，增加46.95%，每股盈餘為1.25元，今天股東會通過每股配息0.85元。

敬鵬第1季稅後盈餘為4203萬元，每股盈餘為0.11元，累計前5月合併營收為67.46億元，年減6.67%。

敬鵬表示，過去汽車較麻煩是供應鏈不順，目前已經沒有問題，但近期汽車廠下調訂單需求，究竟是因歐美車廠的組裝廠缺工，還是需求面出問題仍待觀察，不過儘管如此，今年業績逐季成長趨勢不變，只是斜率較平緩。

在獲利方面，敬鵬表示，改善獲利是今年的營運重點目標，第1季獲利不佳，除產能利用率僅有7成，泰國廠自去年第4季開始調整，今年第1季有提列庫存損失，導致泰國廠虧損5200萬元，不過隨著第2季產能利用率回升，且泰國廠生產效率攀高，虧損已逐漸減少，預期第2季獲利會比第1季好，第3季也會比第2季好。

敬鵬亦持續深耕汽車板、低軌衛星板、高階通訊板及中量電路板的利基市場，並加強佈局亞洲生產基地，敬鵬表示，未來2到3年泰國及大陸兩地生產基地將同步擴充，預計大陸常熟新廠目前仍有充足空間可提供產能擴充，公司亦於2021年將對泰國公司的持股比例提高至 99.78%，充分利用台灣自有資金，積極推動泰國多層板產能的擴充計劃，以爭取東南亞及南亞的商機，並有助於紓解未來台灣及大陸常熟產能不足的壓力。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為林丕吉、曾劉玉枝、曾文育、黃維金、賴惠三、童小紅；新任獨立董事為徐松在、陳湘生、陳錫師。