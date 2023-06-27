所謂「巴菲特指標」（Buffett Indicator）是以股票總市值除以GDP所得出來的比率。例如，美國的「巴菲特指標」是以美股總市值除以美國GDP，而全球「巴菲特指標」即是以全球股票總市值除以全球GDP。如果得出來的比值高於100%，意味著相較於全球經濟規模，股票的估值已經過高，

巴菲特曾表示，對股市而言，該指標飆升是一個「非常強烈的警訊」。

Welt市場分析師Holger Zschaepitz上周六在推特上表示，在今年股市狂飆之後，「巴菲特崩盤指標」再次敲響警鐘。他並附上一張顯示該指標的圖表，稱全球股票現在的價值已經超過全球GDP。

巴菲特曾經提到這項指標在網路泡沫期期飆升，並表示那應該是災難即將來臨「非常強烈的警訊」，當該指標為70%或80%時買股票可能會有回報，但是當該比率接近200%時購買股票就是「玩火」。

根據Markets Insider所做的分析，全球「巴菲特指標」要達到這個高度還有一段路要走，而美國的「巴菲特指標」目前已經升至159%，主要因為標普500指數和那斯達克指數今年分別上漲13%和29%，但與2021年底升破200%所創下的高峰相比仍有一段距離。