北市大同警分局行政組沈姓巡官，6月30日晚間與任職電視台的友人唱歌喝酒，清晨又與2女1男相約爬山，但沈自以為退酒，下山後租用共享機車，分2次載送2女1男前往早餐店，因3貼違規，被信義警分局吳興派出所員警攔下，酒測值0.28毫克，訊後以公共危險罪嫌送辦。

據了解，沈男前一天與新聞台主管、記者飲酒唱歌，直至凌晨有人提議去爬象山，加上隔天是假日，4人決定在清晨登山，5時許下山並到附近吃早餐，由沈騎車載送同行3名友人。

31歲沈男自認爬山流汗已經退酒，第1趟先載1人到早餐店，折返後第2趟再載送另外2人，但3貼途中被巡邏員警發現，立刻被攔下，當場實施酒測，酒測值0.28毫克，已超過標準，當場被逮捕帶回警局，訊後依法送辦。

沈原本是大同分局建成所副所長，上月因分局預防性職務調整，將他從外勤轉至內勤，不料又犯下酒駕天條，分局將依規定，記沈員1大過並調地，同時追究相關主管連帶的考核監督責任。