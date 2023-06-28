行人地獄？學生走斑馬線遭開單 原來是因為這樣

為了擺脫「行人地獄」惡名，從中央到地方都積極查察車輛停讓行人。不過，28日上午有民眾在臉書地方社團發文，表示自己的孩子過馬路時，因為沒按「按鈕」，就遭警方開出罰單。警方表示，該處設有行人穿越專用號誌燈，當事民眾穿越馬路時已轉變為紅燈，才開出罰單。

民眾在臉書地方社團表示，自家未滿15歲的孩子日前步行穿越新北市瑞芳區明燈路三段及民權路口，卻遭警方攔下開出罰單。她說：「原來走在『斑馬線』上也是會『被』開紅單的。」

民眾表示，有按鈕的紅綠燈柱子，要走過務必「按鈕」，等待綠燈再走。她以自家未滿15歲的孩子親身經驗，協助警察宣導，請大家一定要記得。

新北市警察局瑞芳分局表示，該處設有行人專用號誌燈，平時號誌顯示閃黃燈及閃紅燈，要求來往的車輛在行經路口時，看到閃黃燈應該要「注意」、看到閃紅燈應「停車再開」。當行人要通過該路口時，按下號誌上的按鈕，則號誌燈會從閃紅／黃燈轉變為紅綠燈，行人再依號誌通行。

警方在調閱附近監視器後指出，當時該處的號誌已經轉為紅綠燈，民眾沒有注意到號誌是紅燈，因逕行穿越，才會遭到員警開出罰單。

雖然擺脫「行人地獄」很重要，但除了車輛應在路口停讓行人外，民眾不管是開車、騎車，或是走路，都應該遵守交通規則。