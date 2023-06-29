該報告指稱，神基第二季淨利7.13億、其中核心業內淨利是5.11億。估第二季營收85億，季增5%，6月營收估29.19億元，月增2%符合預期，第二季毛利率25.7%，受惠於產品結構組合調整。第二季將認列華孚2.69億業外收入。

神基首季業內就超過7億元，在營收和毛利率呈季增下，第二季本業會優於第一季！因此、對2Q業內的估值並不合理！

至於下半年的展望，該外資報告指稱，神基強固型個人電腦仍會保持彈性，但年增率可能會在高基期因素下放緩。由於終端需求仍然疲軟，NB機構件可能會出現季節性疲軟。汽車零組件也面臨著消費者信心下降，而有導致需求放緩的風險。

在上述等因素下，該外資下修神基評等至賣出，並認為目前本益比14-15倍太高，建議獲利了結！

該外資一邊出報告喊賣出，但根據最新資料，昨天該外資買超神基1003張！

神基表示，該分析師的邏輯，認為神基第二季會優於第一季，因為營收毛利都會更好，看好第二季，但卻給賣出評等。實際上，神基第二季營收優於第一季、加上第二季業外有認列，所以相較第一季表現好是可以預期的。

由於該報告評估神基本益比14-15倍太高了、建議投資人獲利了結；導致公司今天電話接不完，股東一直打電話關切，同時股價盤中遭錯殺一度跌停！