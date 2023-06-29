根據波克夏向美國證交會（SEC）申報資料，26日到28日之間以平均每股逾57美元，合計投入逾1.2億美元，買進214萬股西方石油股票，讓持股累計逾2.24億股。按28日收盤57.46美元計算，持股價值約129億美元。

資料顯示西方石油近期以10％溢價，花約1.6億美元從波克夏手中贖回8％優先股。今年來累計支付8億美元贖回優先股。

波克夏目前持有西方西油價值約92億美元優先股，股息率8％，並擁有認購權證讓其能以每股59.62美元，買進近8,400萬股，價值約50億美元的西方石油普通股。因此巴菲特偏好在西方石油股價低於60美元時出手買進。

西方石油股價7日收60.04美元，為5月5日以來首度收盤逾60美元。但股價隨油價震盪走低而持續下挫，23日收56.07美元創一年新低，波克夏選擇在接下來三天進場趁低接貨。

西方石油股價4月3日急漲至65.18美元，創波段高點後就持續下滑5月中，短暫反彈後又繼續跌，波克夏5月30日也進場吸納約466萬股而支撐股價，當天股價收58.59美元。

波克夏2019年為西方石油提供融資，協助收購阿納達科石油（Anadarko Petroleum）條件，是能買下西方石油對其發行的優先股和獲得認購權證。

巴菲特5月6日波克夏股東會上讚揚西方石油管理與業務，尤其高度評等執行長霍盧布（Vicki Hollub）極具野心和革新策略。他強調沒計劃收購這家公司，也不打算取得控制權，因為西方石油目前有對的管理層在運作。