美國白宮西廂2日出現可疑白色粉末，經鑑定為古柯鹼，特勤局目前正在追查此事。知情人士說，在西廂導覽活動開始前，訪客會先將電子裝置和其他物品放在這個置物區。

路透社報導，消息人士透露，特勤人員正在查看監視器跟訪客紀錄，反覆比對查驗。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說：「發現這些粉末之處是人員往來頻繁的地方…西廂訪客都會從此處進出。」

記者詢問調查內容是否包括有人接受藥檢，尚皮耶表示，「我們將採取任何適當和必要行動，目前正在等待特勤局的調查結果」。

根據美國「管制藥品法」（Controlled Substance Act），古柯鹼是被列管的「第二級」（schedule II）藥物，持有古柯鹼在華盛頓特區屬輕罪。

白宮西廂緊鄰美國總統拜登夫婦居住的行政官邸，橢圓形辦公室（Oval Office）、內閣室、新聞區以及總統幕僚的辦公室和工作區都在此。每天有數百人例行性在西廂走動。

尚皮耶表示，白宮西廂於週五、週六和週日開放參觀。

這些粉末是特勤局2日晚間從事例行性檢查時發現。特勤局發言人今天未回應置評要求，也未說明有多少古柯鹼被發現。

白宮建築群2日短暫關閉，拜登和家人當時並不在白宮。

拜登今天未回應記者詢問有關古柯鹼的問題。尚皮耶表示，總統認為徹查此事「極為重要」。

拜登和家人在大衛營（Camp David）度過週末假期後，昨天上午已返回白宮。知情人士表示，拜登一家通常是從東廂進出。