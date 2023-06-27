日媒報導，美日韓高峰會可能8月底在美國白宮舉行，討論的議題包括北韓研發核武及發射彈道飛彈，以及如何因應在軍事及經濟上崛起的中國、烏克蘭局勢等。

日本朝日新聞報導，多名日韓政府人士透露，日本首相岸田文雄、美國總統拜登（Joe Biden）、南韓總統尹錫悅可能今年8月底在白宮舉行高峰會。

上述3名領袖今年5月在廣島七大工業國集團（G7）高峰會期間曾短時間舉行會議，交換意見，當時拜登就提議在美國舉行美日韓峰會。在此之前，美日韓7月將先舉行外交次長級的協商。

外界預料美日韓峰會上將討論今年內啟動同步共享有關北韓飛彈情報的議題，並確認作業進度。

鑑於中國在軍事、經濟上崛起，美日韓3國認為要共同推動基於法治的「自由開放的印度太平洋」，美日韓3國也將確認強化半導體、重要礦產供應鏈的重要性。

此外，美日韓也將針對俄羅斯侵略烏克蘭的局勢交換意見，再度表明堅持基於法治的國際秩序。（編輯：周永捷）1120626