(圖片擷取自速霸贏家)

萬綠叢中一點紅 00929收紅又創新高

由於受到科技股與電子股表現疲弱，呈現跌多漲少姿態，加上美國國慶日，美股休市一天的影響，也因此高股息ETF相關個股，也呈現開高走低，而00929在六月進行成分股大調整，以至於並未受到太大波及，盤中一度站上16.02元的新高點，最後以15.92元收盤，成為萬綠叢中一點紅的高股息ETF。

投資人、官股皆看好 00929平均成交量緊追對手

事實上，攤開數據觀察，00929近5日的官股買超張數為8112張，是全市場ETF最多，在成交量部分，截至7/4日，近5日平均成交量為18930張，較當日成長高達114％位居第二。

官股行庫近5日張數增加超過千張的ETF

(統計日期：20230705 /資料來源：cmoney)

高股息ETF近期成交量

(統計日期：20230705 /資料來源：cmoney)

復華台灣科技優息ETF（00929）經理人許忠成指出，近期因美國總統拜登宣布，基礎建設法案中會提撥逾420億美元（折合新台幣約1.3兆元）來打造寬頻基礎建設，成為驅動網通產業近年寬頻基礎建設訂單需求成長關鍵，對於以美國為主要市場的台灣網通業是一大利多消息，例如：啟碁、智易、中磊等，其公司總收入以北美營收為主，而在6月00929進行一年一次的成本股調整，也將相關個股納入於其中。

許忠成以持股中的啟基、智易為例說明表示，從6月28日結算至今（5日）天，啟基漲幅落在12.41％，而智易表現也不遑多讓，漲幅落在4.08%，在電子類指數方面，雖然沒有如同股啟基、智易過去一週平均漲幅超過8%的亮眼出色，但整體漲幅也有2.67%的好表現，這些都成為定心丸，也助拳00929的指數不斷推向新高。

在不到2週的時間，00929即將迎來掛牌以來的配息首秀，不僅外資、法人、官股看好，就連存股族也磨刀霍霍，紛紛搶著買進，預料在最後一次的買進日7/18前，還會有一波買氣湧現。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。