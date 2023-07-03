今年截至6/21止，新掛牌ETF共有9檔上市，其中就包含復華投信的復華台灣科技優息（00929），也是最晚掛牌的一檔。00929是台股首檔「月月配」ETF，眼尖網友發現它在近期大動作換股，新增中美矽晶、臻鼎-KY及景碩等個股，而00929將於7/19除息，網友期盼首月即能配息0.09元，紛紛表示如果首次月配息0.09元就等同00878前兩季配息0.27元的水準，因為有月配息的優勢可將資金進行移轉。

【掛牌不到一個月就收益驚人 前10大成份股換人當】

00929雖是6月才上市的ETF，但收益及規模皆相當驚人。截至上週的數據顯示，單週受益人數較前一週增加4,438人，總受益人數為47,174人，僅次於00919及00713；規模截至6/27則有81.4億元。

另外，值得注意的是，成份股皆以科技股為主的00929，原先比重相當高的廣達、技嘉、仁寶、台耀、華擎及義隆電等個股剩不到30張，像是義隆電、技嘉與廣達分別僅剩7張、5張及3張。根據復華投信官網露出，目前權重佔比為緯創（5.07%）、新普（3.59%）、聯發科（3.55%）、華碩（3.06%）、日月光（3.05%）、瑞儀（2.83%）、京元電（2.76%）、宏碁（2.72%）、威剛（2.62%）、聯電（2.58%），顯示00929前10大成份股已換人當。

【進場時間？月配息填息速度更快】

00929將於7/19除息，最後買進日為7/18，許多民眾都有個疑問，那就是究竟要現在買還是除息後再買較好呢？根據「Goodinfo！台灣股市資訊網」統計，國泰永續高股息(00878)過去平均填息天數約16天，元大高股息(0056)則是約70天，但00929是月配息，填息缺口較季配小，因此專家判斷，填息速度應會更快。

本檔為追蹤台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技優息指數，百分之百投資電子科技類股，基本面篩選共有5項指標，包含過去5年現金股利變異係數、過去3年採用長期股東權益報酬率、平均值利率、長短期本益比差距與波動度，篩選出的40檔電子股皆具備穩健等特色，且每年6月才會調整一次成份股。

【7月份首次配息即將揭曉】

即將於本周一（7月3日）公告掛牌以來首次配息成果，市場引頸期盼，新增成分股中包含矽創、聯詠、漢唐、廣積以及中光電現金股息殖利率介於6.1-9.2%間，歷史經驗除權息旺季後相關指數漲幅亮眼，投資人可以長抱兼顧資本利得與收益。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。