陸美科技戰升溫，台積電帶頭殺，台股今盤中大跌逾300點；富邦投顧董事長蕭乾祥今於「2023富邦財經趨勢論壇年中場」上表示，下半年股市將受「高利率」、「高物價」兩大烏雲壟罩，台股指數區間預估在1萬4500至1萬7800點間波動；台股今跌破萬七大關，富邦投顧的預測，顯示台股還有很大下行風險。

蕭乾祥分析，FED升息將進入尾聲，但相較於過去的平均利率，目利率水準仍位處10年來的高檔區，且預期將維持一段時間；高利率抑制企業投資活動與資金槓桿，不利於經濟表現，市場預估2024年底，FED聯邦基金利率才有機會降至4％以下。

另一朵烏雲「高物價」；蕭乾祥指出，當前物價遠高於過去，現在歐、美都預告全球將進入碳稅時代，課徵碳稅產生額外成本，將更不利於平抑物價；全球經濟受到利空紛陳影響，仍處於修正當中，蕭乾祥表示，隨著通膨衝擊消費及美中科技戰持續，全球貿易量年增率遠低於長期平均，而物價居高不下以及美國區域銀行事件，造成中小型企業資金緊縮，美國下半年經濟成長力明顯放緩，但因服務業表現仍佳，不致於落入大幅且長期的衰退。

蕭乾祥指出，在終端消費縮手之下，市場預期今年企業營運表現不如往年，尤其在高利率及高物價環境下，負債及財務槓桿較高的中小企業面臨獲利縮水，大型企業則相對持穩。

下半年股市受「高利率」、「高物價」兩大烏雲壟罩，蕭乾祥表示，也迎來三道曙光，包括「科技業庫存調整結束」、「企業獲利谷底翻揚」、「無風險利率轉折後有助科技股評價提升」。

對於後市展望與投資策略，蕭乾祥建議，投資以大型藍籌股、科技產業為佳；其中，各國政府推出獎勵政策促進的再生能源、電動車、半導體等次產業，後市表現可期。