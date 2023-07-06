綜合統計處專委曹志弘表示，雖然6月通膨率跌破2％，但外食費、娛樂服務費及房租漲幅（年增率）仍大，因此國人仍會感受到通膨的壓力，綜合國內外情勢，由於國際景氣降溫，原油及原物料行情走跌，輸入性通膨壓力已大幅減輕，研判7月通膨率仍會低於2％。
曹志弘表示，6月雞蛋供給回升，蛋價漲幅（年增率）7.1％創20個月最低、沙拉油年增率3.9％也創26個月最低，這也是本月通膨率跌破2％的原因，至於通膨率低於2％會否成為日後的常態？曹志弘表示，主計總處在8月會做出最新預測，屆時會比較明朗。
主計總處今日（6）公布6月消費者物價（CPI）調查結果指出，受蔬果價格大跌、雞蛋及沙拉油漲幅縮小的影響，6月通膨率（CPI年增率）降至1.75％，為近23個月首度跌破2％，通膨壓力進一步減輕。
綜合統計處專委曹志弘表示，雖然6月通膨率跌破2％，但外食費、娛樂服務費及房租漲幅（年增率）仍大，因此國人仍會感受到通膨的壓力，綜合國內外情勢，由於國際景氣降溫，原油及原物料行情走跌，輸入性通膨壓力已大幅減輕，研判7月通膨率仍會低於2％。
曹志弘表示，6月雞蛋供給回升，蛋價漲幅（年增率）7.1％創20個月最低、沙拉油年增率3.9％也創26個月最低，這也是本月通膨率跌破2％的原因，至於通膨率低於2％會否成為日後的常態？曹志弘表示，主計總處在8月會做出最新預測，屆時會比較明朗。
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