●Commonwealth Financial Network投資長Brad McMillan表示，我們看不到勞動力市場有絲毫疲軟。聯準會不必擔心就業市場。如果你看一下他們的任務，他們沒有理由不繼續提高利率，也沒有理由不繼續升息一段時間。

●Baker Avenue Wealth Management首席策略師King Lip在談到即將登場的財報季表示，現在的情況是利率正在升高、企業獲利沒怎麼在動，這對股票來說通常不是一個有利的組合。

●D.A. Davidson財富管理研究部門主管James Ragan表示，經濟到底有多強？聯準會必須採取什麼行動來應對通膨壓力？這些都還有很多的不確定性。雖然ADP的數據並不總是與政府的就業數據一致，但民間就業數據遠超出預期，令市場擔心周五公布的非農就業報告之強勁也可能超乎預期。基於美股在6月底的表現如此強勢，市場至少在今天採取了較為保守的觀點。

●TD Ameritrade資深策略師Alex Coffey表示，所有這一切呈現出的市場景象是，市場為經濟情勢感到擔憂，也擔心聯準會仍然鐵了心要收緊貨幣政策。由於沒有跡象顯示勞動力市場惡化，日益緊縮的貨幣政策肯定將導致某種經濟放緩。