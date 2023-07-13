英國皇家測量師協會(RICS)說，其對會員的調查顯示，六月房市指數來到-45，低於五月的-20。

在去年10月前首相特拉斯(Liz Truss)實施「迷你預算」之時，該指數曾跌到-51。而六月的讀數為去年10月以來最低表現。

在抵押貸款利率上升和英國央行打擊通膨的背景下，英國房市面臨了來自買方需求疲軟和房價下跌的壓力。平均兩年期固定抵押貸款利率來到近15年新高水準。

RICS首席經濟學家Simon Rubinsohn說，在這種環境下，活動水準可能會維持低迷。「最近這次利率上調及其對抵押貸款利率的影響，都已經清楚體現在買家詢價、銷售和房價上」。

金融市場預計，英國央行會將現在的5%利率，到今年底前上調到6.25%。

RICS的房價平衡指數(測量受訪者看升或看跌房價的比例)，在六月跌到-46，低於五月的-30，並且低於分析師預期的-34。