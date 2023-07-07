周四泛歐Stoxx 600指數收盤大跌10.72點或2.34%，為447.22點，為自三月下旬以來新低。歐股藍籌股的Stoxx 50指數跌2.9%。

法國CAC指數跌3.1%，領跌其它地區股市。

線上交易平台IG首席市場分析師Chris Beauchamp表示：「在聯準會鷹派的會議記錄之後，股市在周四開盤時已經承受巨大壓力，而非常強勁的ADP薪資報告，給股市帶來更多壓力」。

對利率敏感的德國兩年期國債殖利率升至2008年秋季以來最高水準，也給市場帶來壓力。

科技股跌3%；房地產股重挫4.2%。

在中國對半導體原料實施出口管制之際，美國財長葉倫訪問中國，成為投資人關注焦點。

德國公布五月工廠訂單的成長，明顯超出預期，主要是船隻、飛行器、軍用車輛訂單數量龐大。

英國電器零售商Currys跌9.7%，至48.3英鎊，股價至20年來新低，稍早該公司稱，由於全年獲利下滑38%，並未派發期末股息。

博彩公司Embracer跌13.8%；此前該公司對機構投資人發行新股，籌資20億瑞典克朗(約1.82億美元)。

Finecobank上漲6%；該義大利線上銀行發現，六月有7.65億歐元的現金流入該行。