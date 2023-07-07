台灣連日飆高溫，人人感受到聖嬰年的威力，中暑個案大增。然而氣候變遷對於人類健康危害不止於此，加拿大學界研究發現，失明的問題恐怕會因為氣候變遷而加速發生，頗令專家憂心。

英國《每日郵報》報導，加拿大多倫多大學比較美國50州共170萬名65歲以上民眾2012年至2017年視力問題發生率之後發現，氣候溫暖地帶的居民視力發生嚴重損傷的機率，比寒涼地帶居民多了44%，原因可能出在陽光之中的紫外線更強，會傷害角膜、水晶體、視網膜，眼睛發炎、感染機率也更高。研究成果已發表於國際期刊《眼科流行病學》（Ophthalmic Epidemiology）。

上述170萬人接受問卷調查，受訪者對於「是否失明，或者即使戴了眼鏡也難以看見東西？」若回答「是」，就列為視力嚴重受損者。

論文指出，受調查的民眾比較可能產生的嚴重損傷包括白內障、青光眼、結膜炎。美國每年受到白內障影響的人數超過2400萬人，這是美國最常見的眼疾，居全美失明原因之首。結膜炎則是眼睛內膜受到刺激或感染而發炎的疾患。

加拿大多倫多大學研究團隊觀察全美居民視力問題發生率發現，年均溫較高的地方，長者出現嚴重視力損傷的比例明顯較高。（示意圖／Shutterstock）

研究人員以紐約州、緬因州等年均溫低於攝氏10度（華氏50度）地區的居民為比較基準，佛州、德州、喬治亞州這類均溫高於攝氏15.6度（華氏60度）地帶的居民，面臨嚴重視力受損的風險最高，多了44%。

住在年均溫介於攝氏12.8度至15.6度（華氏55度至59.99度）地區的居民，例如維吉尼亞州、肯塔基州、加州，視力受損風險多了24%。年均溫攝氏10度至12.8度（華氏50度至54.99度）地區的居民，視力損傷風險高出14%。

研究人員直言，在全球暖化趨勢的現狀之下，這項發現「令人極為憂心」。從19世紀末以來，地球均溫已經上升1.1°C。研究論文共同作者、多倫多大學老年醫學專家傅勒湯姆森（Esme Fuller-Thomson）說明，氣候變遷使得全球氣溫持續上升，監測長者眼睛健康狀況也會更加重要，應密切觀察老年人口未來視力損傷盛行率是否增加。倘若將來的研究判定視力損傷與平均氣溫之間有因果關係，就很令人憂心。

科學家也指出，這項研究偏向觀察性質，亦即未能證明溫暖的氣溫會引發視力問題，仍待深入研究。不過，研究團隊也針對高溫導致眼疾風險增加提出幾種假設。其一，紫外線暴露量增加會引起水晶體與眼睛其他部位的損傷，增加白內障等疾患的風險。另外，高溫可能造成感染性質疾病的發生率，例如真菌性角膜炎（fungal keratitis），導致視力損傷機率上升。高溫也令空氣中的污染物增加，科學家警告這會導致眼睛構造發生改變。

論文指出，如果高溫與視力損傷之間的確存有因果關係，學界預測全球氣溫持續升高的問題，有可能對美國年長者視力嚴重受損人數造成衝擊，從而加重醫療與經濟的負擔。