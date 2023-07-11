德國聯邦統計局在周二表示，德國調和於歐盟標準的消費者物價(HICP)在六月為年增6.8%，並且證實了初值的預估。
六月通膨率出現年比的反彈，這幾乎完全是由去年的燃油折價和鐵路票價暫時調降，所產生的基數比較效應所造成的。
在2022年6月，當時為了應對能源價格問題，德國政府削減了燃料稅，並導入了公共運輸車票，讓德國人每月僅需9歐元就能在全國旅行。這些措施在當時造成通膨下降。
六月德國核心通膨率(扣除波動較大的食品和能源價格)為年增5.8%，高於五月的5.4%。
周二公布的終值數據顯示，德國六月通膨出現彈升，結束了今年初以來的穩步下滑走勢。
德國聯邦統計局在周二表示，德國調和於歐盟標準的消費者物價(HICP)在六月為年增6.8%，並且證實了初值的預估。
六月通膨率出現年比的反彈，這幾乎完全是由去年的燃油折價和鐵路票價暫時調降，所產生的基數比較效應所造成的。
在2022年6月，當時為了應對能源價格問題，德國政府削減了燃料稅，並導入了公共運輸車票，讓德國人每月僅需9歐元就能在全國旅行。這些措施在當時造成通膨下降。
六月德國核心通膨率(扣除波動較大的食品和能源價格)為年增5.8%，高於五月的5.4%。
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