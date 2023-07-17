阿根廷作品「愛人」，分別訴說女性動人故事及感官愉悅。（陳淑娥攝）

台灣作品「核子劇場－蘭嶼夜曲」。（陳淑娥攝）

台中市葫蘆墩文化中心與新北市立鶯歌陶瓷博物館進行跨館合作，規畫「蛻變風華－當代陶藝容顏」，展陳台日、歐美、澳紐、南美等8國競賽得獎陶藝家的39組件作品，即日起至8月13日展出，盼透過當代國際陶藝主題、造形及色彩，讓大台中民眾感受當代陶藝表現的無限風貌。

葫蘆墩文化中心表示，此次與鶯歌陶瓷博物館館際交流合作，展陳台日、歐美、澳紐、南美等8國競賽得獎陶藝家的39組件作品，透過造形設計展現力量及國際多元面向。

「魚波盪漾－點陶系列」點陶法的紋樣色彩及形制，流露傳統中國的風格情調；另一件豐滿圓鼓、延伸開口一體成形的「印地安陶壺」，獨特紋飾圖騰、簡潔線條，彰顯另類懷古意涵。而同以女性形貌發想的台灣「內在服裝－雞尾酒杯套組」，與阿根廷作品「愛人」，分別訴說女性動人故事及感官愉悅。紐西蘭作品「信差使者」古文明雕塑與太空時代科技共融，隱喻穿梭於古今的信使。

此次策展人員於提件開箱時，特別小心翼翼的幾件作品，如美國陶藝家所創作「主的囚犯」採用注漿技法塑形的半透明薄壁坏體，以及台灣作品「五分之五」外觀以陶瓷材質完美闡釋竹葉包裹的粽子，型態色彩和質感均十分逼真，胎體厚度猶如雞蛋殼，布展陳設時力道拿捏尤其考驗專業策展人員功力，所呈現效果也令人驚豔。