貿易指數係用以衡量進出口跨期間價格與數量之變動趨勢，為適時反映國內產業與貿易結構變化，並降低系統性漲跌價之偏誤，我國自105年起採拉氏(Laspeyres)連鎖法，按年調整單位價值指數之權數結構，同時輔以每5年全面性校正，本次改編除了更換為110年參考年，重新檢討貨品選樣外，並配合國際商品統一分類制度(HS)2022年版新分類內涵調整貨品選樣，另修訂分類架構，出、進口皆新增「積體電路」1節。

改編重點說明，除了新增「積體電路」1節，另有三點，一、檢討更新採計之進出口10碼貨品號列，並以HS 2022年版分類為架構調整章別貨品選樣，共計出口1504項，進口1793項，出、進口選樣率各為95.2%、93.8%，與105年參考年相仿。

二、新、舊參考年按HS 6碼貨品比較，出口新增166個、減少265個，進口新增194個、減少310個，主因貨號異動較大或產業貿易結構改變所致。

三、配合行政院主計總處物價指數110年基期改編，修訂第84、85章機械及電機設備、第87章鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件，及第90章光學及精密儀器之貿易指數。