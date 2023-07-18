周一收盤，道瓊指數漲76.32點或0.22%，報34,585.35點。標普500指數漲17.37點或0.39%，報4,522.79點。那斯達克指數漲131.25點或0.93%，報14,244.95點。費城半導體指數漲86.90點或2.32%，報3,837.31點。

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股漲1.33%，漲幅最大；其次為金融股漲1.00%。公用事業股跌1.18%，表現最疲弱。

銀行股收復上周五的失土，標普500銀行股指數收漲1.76%、KBW地區銀行股指數勁揚1.99%。

在重量級科技股方面，蘋果漲1.73%、特斯拉漲3.20%、輝達漲2.18%，表現亮眼。此外，英特爾（漲3.68%）、恩智浦（漲3.33%）、超微（漲2.05%）、應用材料（漲1.93%）、美光（漲1.69%）、德儀（漲1.41%）、高通（漲0.69%）等主要晶片股全面收高。

本周將發布財報的企業包括特斯拉和網飛兩大科技巨頭。繼摩根大通、花旗、富國銀行之後，本周由其他華爾街大行美國銀行、摩根士丹利和高盛接棒公布業績。

惟根據Refinitiv的數據，第二季企業獲利料將下滑8.1%，比本月初預期的跌5.7%更悲觀。

聯準會的升息動向亦是市場密切關注的焦點。根據芝商所的FedWatch工具，市場押注聯準會在下周政策會議升息25個基點的可能性為97.3%。由於近來發布的數據一再印證美國通膨持續放緩，因此本月可能是聯準會最後一次升息的預期正在升高。

紐約證交所上漲與下跌股數比為1.42：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.75：1。

標普500指數有60檔成分股創下52周新高、4檔創新低。那斯達克指數有150檔成分股創52周新高、77檔創新低。

美國交易所成交量總計95.4億股，過去20日全日均量為109.2億股。