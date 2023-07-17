北市一名林姓男子趁同居女友小莉（化名）服用安眠藥熟睡之際，二度伸出狼爪侵犯，不僅對女友指侵、抓捏胸部，甚至還偷錄影像，小莉看到影片後崩潰將愛人告上法院。法官依犯乘機性交罪，判處林男有期徒刑3年2月；又依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑7月；應執行有期徒刑3年4月。

據判決書指出，林男與小莉（化名）原為同居男女朋友。2021年5月某日間，林男在租屋處，趁小莉服用安眠藥熟睡之際，對其指侵、徒手抓捏胸部，乘機為性交行為1次；同年月某日，林男又見小莉服藥熟睡，徒手抓捏其胸部，乘機為猥褻行為1次，事後小莉發覺男友同時有攝錄影像，報警提告。

法庭審理時，林男對於犯行均坦承不諱，而小莉出庭時也供稱「男友知道我為何要吃安眠藥，而我因為這件事再也不敢吃安眠藥，所以我已經很久沒有好好睡覺」。

法官審酌林男利用小莉服藥熟睡而不能抗拒之際，乘機對其為性交及猥褻行為各1次，以此方式滿足自己性慾，侵害小莉性自主權，造成其心理恐慌、受創，迄今仍深陷其中等犯罪動機、目的、手段、犯罪後所生損害，兼酌林男犯罪後尚能坦承不諱，但迄今仍未與小莉和解之犯後態度，依犯乘機性交罪，判處林男有期徒刑3年2月；又依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑7月；應執行有期徒刑3年4月。

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