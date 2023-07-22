新北一名女子小美去年與葉姓男房東相約處理租屋處租約，豈料葉男趁著2人獨處之際性侵。高等法院今年3月依犯強制性交罪，判處葉男有期徒刑3年6月。但葉男仍強辯「她說不要是在撒嬌，而且很想享受」並上訴，最高法院駁回後確定判3年6月定讞。

根據判決書，葉男於新北市出租房屋，2022年7月間女房客小美因故須提前退租，2人便相約租屋處點交結清，豈料葉男見小美隻身赴約，先是詢問她與男友發生性行為的頻率，接著藉口要替她按摩，便不顧小美拒絕且正值生理期期間，強行脫衣侵犯對方得逞。事後小美在朋友的陪同下報案，全案才曝光。

法院審理時，葉男稱，當時是小美主動親他，至於小美說「不要」等拒絕的話語，僅是女性在性行為時的自然反應，認為當時她很享受過程。一審審結，依犯強制性交罪，判處葉男有期徒刑3年6月。

案經雙方上訴，檢察官認為小美為此身心受創，至今想起該事情仍會不自主發抖，也會害怕人群，特別是大叔，但葉男不認罪等讓她認為法院判太輕，高等法院法官重新勘驗證據，認為一審量刑無違誤維持原判。但葉男仍繼續上訴，遭最高法院駁回定讞。

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