追蹤Solactive Roundhill迷因股指數的迷因股ETF今年來狂漲61％，但跟其他投機股相較，其漲幅顯得遜色許多。

按18日收盤計算，比特幣挖礦商Riot Platforms股價今年來累計飆漲439％。人工智慧（AI）借貸平台Upstart Holdings累漲308％。加密幣交易所Coinbase Global累漲196％。

線上二手車商Carvana迄18日止累漲740％，但19日盤中再飆漲23％報48.9美元，以此計算今年來飆漲逾931％。這些飆股的股票選擇權交易量紛紛創新高。

比特幣每枚價格17日跌破3萬美元大關，但今年來仍累漲逾80％。各種跡象均顯示投資人尤其散戶目前異常亢奮。

美國散戶投資人協會（AAII）調查截至5日止一周，48.4％散戶看多未來六個月行情比率為一年來最高。即使截至12日止一周看多比率縮小至41％，仍連續六周高於歷史均值37.5％，為2021年11月來高於均值的最長紀錄。

Cboe Global Markets資料顯示，用來衡量選擇權市場恐怖程度的未平倉比率創2022年1月來新底，反映投資人的恐慌感不斷減退。

散戶看多股市，跟美國人對經濟前景愈來愈有信心有關。密西根大學7月消費者信心指數，從6月64.4點大增至72.6點創2021年9月來新高，為2005年來增幅最大一個月。

Aptus Capital Advisors投資組合經理華格納（David Wagner）指聯準會挽救3月銀行業危機後降低投資人的危機感。目前只有重大風險浮上檯面才能停止股市漲勢。