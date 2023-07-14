根據Coin Metrics資料，瑞波幣價格狂飆71％至0.80美元左右。此消息也提振加密貨幣投資人的信心，Polygon的MATIC代幣大漲17.82％，Cardano代幣飆升20.31％，比特幣與以太幣也各漲4％、6％。

美國法院法官Analisa Torres表示，同意Ripple Labs提出大約半數瑞波幣銷售額並不構成非法證券發行的看法。

專家認為，法官裁決只代表短暫勝利，因法院仍支持SEC的其他觀點，仍須觀察後續裁判決。