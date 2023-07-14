根據Coin Metrics資料，瑞波幣價格狂飆71％至0.80美元左右。此消息也提振加密貨幣投資人的信心，Polygon的MATIC代幣大漲17.82％，Cardano代幣飆升20.31％，比特幣與以太幣也各漲4％、6％。
美國法院法官Analisa Torres表示，同意Ripple Labs提出大約半數瑞波幣銷售額並不構成非法證券發行的看法。
專家認為，法官裁決只代表短暫勝利，因法院仍支持SEC的其他觀點，仍須觀察後續裁判決。
紐約南區聯邦法院法官裁決瑞波幣（XRP）「從表面來看並不必然是證券」，推翻美國證券交易委員會（SEC）的部分指控，對XRP發行公司Ripple Labs而言無疑是一大勝利，激勵瑞波幣13日飆漲。
根據Coin Metrics資料，瑞波幣價格狂飆71％至0.80美元左右。此消息也提振加密貨幣投資人的信心，Polygon的MATIC代幣大漲17.82％，Cardano代幣飆升20.31％，比特幣與以太幣也各漲4％、6％。
美國法院法官Analisa Torres表示，同意Ripple Labs提出大約半數瑞波幣銷售額並不構成非法證券發行的看法。
專家認為，法官裁決只代表短暫勝利，因法院仍支持SEC的其他觀點，仍須觀察後續裁判決。
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