美國鋁業（Alcoa）第二季營收年跌26％至26.8億美元符合預估，扣除一次性支出後每股虧損0.35美元，低於預估的虧損0.49美元。虧損原因是鋁價走低和生產成本上升。公司估第三季原料和生產等成本下降，有助改善業績表現。