鋁價跌、成本升 美國鋁業Q2每股虧損0.35美元 22:332023/07/20 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國鋁業（Alcoa）第二季營收年跌26％至26.8億美元符合預估，扣除一次性支出後每股虧損0.35美元，低於預估的虧損0.49美元。虧損原因是鋁價走低和生產成本上升。公司估第三季原料和生產等成本下降，有助改善業績表現。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美民調：亞裔美國人多數對母國看法正面 唯華裔除外 《韓股》平盤震盪 韓股小跌 《文創股》智崴在手訂單創高 2024年起邁入認列高峰 #鋁價 #美國 #鋁業 #每股虧損 #虧損 也許您會感興趣 推薦閱讀 賴清德「走入白宮」言論惹議 郭正亮：露出尾巴 連美國都受不了 19:182023/07/20 政治 營收破百億在即 饗賓總座陳毅航：2026登上台股、進軍美日 17:462023/07/20 財經 女童遭麥克雞塊燙到大腿「2度灼傷」 麥當勞判賠2400萬 19:232023/07/20 國際 未提交生物安全文件 美中止資助武漢病毒研究所 11:342023/07/20 國際 台積電美國亞利桑那州廠裝機人才不足 量產延至2025年 18:132023/07/20 財經 《電子零件》健和興充電樁業務赴美打地基 擬明年H1定案 09:182023/07/20 財經 「疑賴」不只因台獨！學者曝美憂心1事：不守政治倫理 20:462023/07/20 政治 李小龍逝世50週年 昔靠4部半電影掀功夫熱潮聞名國際 10:202023/07/20 娛樂 研究顯示 每天睡滿8小時 只有這國家辦得到 18:222023/07/20 國際 一站式保安！美國來台「轉機免安檢」最快秋季上路 15:132023/07/20 生活 美國共和黨總統初選民調 川普支持率高達47%遠甩對手 05:352023/07/20 國際 台積電美國廠延至2025年量產 劉德音認了：遇到一些挑戰 15:552023/07/20 財經 劍指美國！加拿大展開「搶人才」大戰 1年即可永久居留 15:062023/07/20 國際 2致命警訊！台積電今晚恐遭華爾街轟炸 ADR盤前倒下 17:132023/07/20 財經 哈梅想和拜登搭空軍1號專機返美慘遭打臉 到底要幹嘛 08:412023/07/20 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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