其中，購屋貸款新承作金額和利率在6月都呈下滑，央行經研處副處長蔡惠美表示，該項目的金額下滑，主要受到三項因素影響：一、政府執行健全房市方案；二、央行升息；三、經濟下行風險仍在。整體房市呈現保守。
6月五大銀行新承做購屋貸款放款平均利率為2.098%，連續3個月在2%以上！蔡惠美表示，新承做購屋貸款放款平均利率較上月僅小幅下滑0.003個百分點，可以用「持平」來看，不需要用利率下降來解讀，此外，央行6月沒有調升政策利率。
央行今公布6月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.903%，較5月的1.861%上升0.042個百分點；其中，主要係資本支出及周轉金貸款利率較5月上升所致。若不含國庫借款，則本年6月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.911%，亦較5月的1.861%上升0.050個百分點，創民國98年2月以來新高。至於新承作的購屋貸款放款平均利率則是連3月突破2%。
其中，購屋貸款新承作金額和利率在6月都呈下滑，央行經研處副處長蔡惠美表示，該項目的金額下滑，主要受到三項因素影響：一、政府執行健全房市方案；二、央行升息；三、經濟下行風險仍在。整體房市呈現保守。
6月五大銀行新承做購屋貸款放款平均利率為2.098%，連續3個月在2%以上！蔡惠美表示，新承做購屋貸款放款平均利率較上月僅小幅下滑0.003個百分點，可以用「持平」來看，不需要用利率下降來解讀，此外，央行6月沒有調升政策利率。
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