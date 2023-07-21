其中，購屋貸款新承作金額和利率在6月都呈下滑，央行經研處副處長蔡惠美表示，該項目的金額下滑，主要受到三項因素影響：一、政府執行健全房市方案；二、央行升息；三、經濟下行風險仍在。整體房市呈現保守。

6月五大銀行新承做購屋貸款放款平均利率為2.098%，連續3個月在2%以上！蔡惠美表示，新承做購屋貸款放款平均利率較上月僅小幅下滑0.003個百分點，可以用「持平」來看，不需要用利率下降來解讀，此外，央行6月沒有調升政策利率。

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