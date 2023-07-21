央行今公布6月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.903%，較5月的1.861%上升0.042個百分點；其中，主要係資本支出及周轉金貸款利率較5月上升所致。若不含國庫借款，則本年6月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.911%，亦較5月的1.861%上升0.050個百分點，創民國98年2月以來新高。至於新承作的購屋貸款放款平均利率則是連3月突破2%。