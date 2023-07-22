在企業獲利令人失望及聯邦準備理事會（Fed）下週公布利率決策前，美股今天漲跌互見，道瓊工業指數連10紅。
道瓊工業指數終場上漲2.51點，或0.01%，收在35227.69點。
標準普爾500指數上漲1.47點，或0.03%，收在4536.34點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌30.51點，或0.22%，收在14032.80點。
費城半導體指數上漲35.000點，或0.96%，收在3698.849點。（譯者：徐睿承）1120722
在企業獲利令人失望及聯邦準備理事會（Fed）下週公布利率決策前，美股今天漲跌互見，道瓊工業指數連10紅。
道瓊工業指數終場上漲2.51點，或0.01%，收在35227.69點。
標準普爾500指數上漲1.47點，或0.03%，收在4536.34點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌30.51點，或0.22%，收在14032.80點。
費城半導體指數上漲35.000點，或0.96%，收在3698.849點。（譯者：徐睿承）1120722
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