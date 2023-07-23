邦睿生技7/25興櫃一般板交易 14:472023/07/23 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心公告，生技醫療業股邦睿生技（6955）7月25日開始為興櫃一般板股票交易，每股面額新台幣10元，無實體發行普通股17,086,000股，輔導推薦證券商為第一金證券、統一證券。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 旅天下7/31登錄興櫃一般板交易 《港股》政策做多 恆指止步連3跌 台股救世主來了 AI股世芯一度奪股后、緯穎站上2000元 #生技 #興櫃 #櫃買中心公告 #醫療業 #股邦 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》恆指跌深反彈 汽車股走弱 12:482023/07/21 財經 群益辭任望隼推薦券商 14:472023/07/23 財經 《韓股》多頭回神 韓股收今高 16:382023/07/21 財經 《日股》晶片族群遭砍 日經連二黑 16:482023/07/21 財經 《韓股》經濟疲軟 韓股不振 11:482023/07/21 財經 Fed開會+超級財報周 美股驚驚漲 21:582023/07/22 財經 不只AI熱！台股下半年這四大概念股也聚光 18:462023/07/21 財經 萬里遊7/25登錄創櫃板 14:472023/07/23 財經 美股漲跌互見 道瓊指數連10紅 05:492023/07/22 財經 《電子零件》楠梓電6月每股盈餘0.72元 Q3保守、H2待觀察 08:182023/07/21 財經 《國際金融》能源漲、科技跌 歐股早盤持平 15:592023/07/21 財經 《國際金融》歐股收近1個月新高 台積下修展望拖累設備股 09:282023/07/21 財經 存股族寵兒 永豐金8月9日除權息 19:032023/07/21 財經 前任縣長潘孟安照片遭盜用 現任縣長周春米下指示了 16:292023/07/22 社會 股匯雙殺！新台幣重貶1.63角 跌幅0.52％創近5個月最大貶勢 21:072023/07/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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