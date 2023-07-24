能元科技總經理薛人禎指出，疫情三年期間原物料上下劇烈波動，讓許多國際大品牌痛下決心轉型，走向高鎳電池。能元科技已經在試車的「高雄小港超級電池工廠」，到年底前已經滿單，客戶紛紛洽詢2024年訂單。

反觀南科舊廠區超過20年以上生產低鎳以及高鈷電池的六條老產線，原本服務的客戶像是飛利浦等品牌，2022年第四季起紛紛開始轉型，三星LG等一線國際大廠也都陸續停掉高鈷電池生產線，能元南科一廠自2022年12月起訂單急遽下降，8個月以來營運情況仍不見好轉。因此因應市場需求大轉變，能元重建南科一廠將花4年之內完成轉型，包含設備、組織與人力都將有完整的優化與配套。

能元科技自今年5月份起，南科一廠已開始進行同仁「提升第二職能」教育訓練課程，通過考核者可「轉任」至更精密製造的高鎳電池產線，同時也為未來電池人才而準備，期望擴大全球市場優勢。

台泥企業團近年在低碳建材、資源循環及綠色能源等事業跨領域發展，均有各領域人才的需求，因此鼓勵同仁可申請集團內部合適的轉調機會，延續第二職涯發展的可能。