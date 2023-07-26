第35屆奇美藝術獎頒點典禮上，奇美集團創辦人許文龍久違獻聲。（曹婷婷攝）

奇美集團創辦人許文龍於1989年發起的「奇美藝術獎」，是國內民間藝文贊助歷史最悠久獎項，每年吸引百餘名年輕藝術家報名，爭取為期1年、每月3萬元獎助金，迄今共獎助365人次、頒發獎金逾1.3億元，今年多達112人報名，10人獲獎，其中3人更兩度獲獎。

奇美藝術獎35年獎助365人次逾1.3億元 許文龍「獻聲」讓人驚豔

第35屆奇美藝術獎今天在奇美博物館舉行頒獎，截至第30屆，許文龍都仍親自出席頒獎典禮，但90歲後就未現身頒獎典禮，今年高齡95歲的他今天也沒出席，但改為「獻聲」，由館方秀出他年輕一邊搭船一邊唱日文歌的畫面，讓在場得獎者感受他不只熱愛藝術，也擁有迷人的歌喉。

奇美文化基金會執行長郭玲玲表示，奇美藝術獎自1989年創辦以來，持續扶植、培養台灣美術及音樂人才，希望能透過獎助金減輕年輕學子經濟壓力，進而能夠專心創作，有機會綻放國際舞台，這也是創辦人展現他熱愛藝術之情切。

今年也特別更新獎座款式，郭玲玲表示，《榮耀天使》獎座已使用12年之久，為符合現今潮流，特別在第35屆之際，邀請曾獲第24屆奇美藝術獎雕塑家王雄國重新設計，讓《榮耀天使》看起來更加年輕也增添現代感，10位得獎者除獲頒獎助金，也歡喜接下全新的《榮耀天使》獎座。

《榮耀天使》獎座由許文龍臨摹自法國雕塑家路易．巴里亞斯作品《名譽之寓言》，勉勵所有得獎者成為藝術的推手，使藝術永存。館方表示，獎座從第一屆迄今共有8款，其中由創辦人設計的獎座使用12年為最久。

館方也說，每年都有百餘名年輕藝術家投件報名參加奇美藝術獎，競爭相當激烈，每人最多可獲獎2次，迄今有近百位拿過兩次奇美藝術獎，至於得獎年齡從10幾歲到30歲都有，每屆得獎者平均年齡約為25歲左右。