泰國看守副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）周四（27日）說，若流亡前總理戴克辛回國，可在入獄第一天提出王室赦免請願。

據《曼谷郵報》報導，威薩努說，「所有囚犯在入獄第一天都有權尋求王室特赦…但如果提出特赦請願後不獲批，接下來2年之內則不得重提。」

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）的丁薩在2021年發表的一篇文章分析指出，根據憲法，泰王擁有特赦權，但只有在罪犯入獄服刑，且所有上訴方法都已用盡的情況下，才能請求赦免。特赦可以結束或縮短刑期，但它不會歸還已被沒收的資產。

戴克辛幼女貝東丹周三（26日）在戴克辛74歲生日當天宣布，父親將在8月10日飛抵泰國首都曼谷廊曼國際機場。戴克辛於2008年流亡海外，同年在未出庭的情況下，因貪汙等罪名被判10年刑期，成為泰國歷來首位被判刑的前總理。戴克辛近年多次透露有意返泰，並做好準備面對法律的制裁，但他延後回國計劃至少19次。

威薩努還說，懲教官員已經為戴克辛入獄事宜做好準備，並會將他歸類為年長囚犯處理。在泰國，超過60歲的囚犯，如果符合條件可以享有醫療看護等權利。他還說，不認為能夠在監獄以外的地方拘留戴克辛，「他（戴克辛）將會入獄」，並指戴克辛的家人可以在機場迎接他，然後馬上到監獄探望他。