丹麥外交部長拉斯穆森今天告訴丹麥廣播公司（DR），政府將會設法「找到法律工具」，讓當局能夠阻止民眾在外國駐丹麥大使館前方焚燒可蘭經。

路透社報導，拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）另外在聲明中指出：「少數人的焚燒（可蘭經）作法是嚴重冒犯的魯莽行徑。相關個人不代表建立丹麥社會的價值觀。」

「因此丹麥政府將研議在特殊情況下進行干預的可能性，例如冒犯其他國家、文化、宗教，以及可能對丹麥造成重大負面後果，尤其是在安全上。」

丹麥和瑞典近數週以來發生焚燒或毀損可蘭經的反伊斯蘭抗議活動，使得全球穆斯林遭到冒犯，兩國因此成為眾矢之的。

兩個國家都對焚燒可蘭經行徑予以譴責，但也強調，根據保護言論自由的規範，無法予以阻止。

拉斯穆森在聲明中還表示，不管採取何種措施，「當然都必須在受到憲法保障言論自由的框架之下，而且會以不改變丹麥言論自由範圍非常廣泛的方式進行」。（譯者：何宏儒）1120731